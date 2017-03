Bolsas de NY renovam máximas históricas de fechamento após discurso de Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 1, e renovaram suas máximas históricas de fechamento, impulsionadas por fortes altas de companhias ligadas ao setor financeiro e ao de energia. Os mercados acionários americanos reverteram os ganhos da sessão anterior, após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso, com novas promessas do republicano quanto a investimentos de infraestrutura.

O índice Dow Jones subiu 1,46%, para 21.115,55 pontos; o S&P 500 avançou 1,37%, para 2.395,96 pontos; e o índice Nasdaq ganhou 1,35%, aos 5,904,03 pontos. Os três renovaram recordes de fechamento.

Ontem à noite, Trump fez seu primeiro discurso no Congresso americano e propôs a unidade entre democratas e republicanos, além de novamente afirmar que irá investir em infraestrutura. O presidente afirmou que irá mandar ao Congresso uma agenda ampla de obras de infraestrutura, que devem atingir US$ 1 trilhão e irão criar novos empregos no país.

Desde novembro, quando o republicano venceu as eleições presidenciais americanas, ações ligadas ao setor financeiro passaram a avançar, devido às promessas de Trump para menores regulações para bancos. Nesta quarta, papéis de instituições financeiras voltaram a se valorizar: o Goldman Sachs subiu 1,87%; o Bank of America avançou 3,66%; o Citigroup teve alta de 2,88%.

"O mercado acordou esta manhã acreditando na capacidade de Trump de promulgar uma agenda a favor dos negócios", disse Tom Wright, diretor de ações da JMP Securities. "A tendência foi de alta devido ao otimismo, mas tem sido temperada pela preocupação sobre a aprovação dessa agenda no Congresso."

Ações de companhias ligadas ao setor de energia também avançaram nesta quarta-feira, mesmo com a baixa nos preços do petróleo. A Chevron ganhou 1,24%; a ExxonMobil se valorizou 2,09% e a ConocoPhillips teve alta de 3,11%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

