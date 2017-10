Bolsas de NY registram recordes de fechamento apoiadas em dados da indústria

As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram em alta nesta segunda-feira, 2, com os três principais índices registrando recordes de fechamento, apoiadas por dados positivos da indústria do país.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,68%, aos 22.557,60 pontos; o S&P 500 avançou 0,39%, para 2.529,12 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,32%, encerrando aos 6.516,72 pontos.

As ações do setor industrial e financeiro observaram ganhos sólidos. Analistas atribuíram o bom humor a dados que mostraram que atividade manufatureira nos EUA atingiu o maio nível em 13 anos no mês passado. O dado superou a estimativa média do mercado.

Vários dados econômicos recentes aumentaram a confiança dos investidores em uma economia resiliente nos EUA, fazendo com que os traders minimizassem uma série de riscos geopolíticos neste ano. O S&P 500 subiu 4% no último trimestre, o oito trimestre consecutivo de ganhos.

Os papéis de empresas industriais dispararam hoje, com a 3M avançando 1,4%. A General Electric avançou 1,6%, enquanto a Stanley Black & Decker subiu 2,4%. As companhias financeiras também avançaram. O Goldman Sachs e o Citigroup subiram 1,5% cada.

Além disso, papéis de companhias produtoras de armas saltaram nesta segunda-feira, impulsionados por um tiroteio durante um festival de música country em Las Vegas que deixou ao menos 58 mortos e mais de 500 feridos: a Sturm, Ranger & Co teve expansão de 3,48% e a American Outdoor Brands subiu 3,21%. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o tiroteio foi um ato de "mal puro" e anunciou que visitará a cidade na quarta-feira, quando se encontrará com as famílias das vítimas.

As ações de companhias de entretenimento caíram após o ataque. As ações da MGM Resorts International caíram 5,6%. A MGM opera o Mandalay Bay Hotel e Casino, onde a polícia diz que o atirador estava hospedado. (Com informações da Dow Jones Newswires)

