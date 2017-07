Bolsas de NY registram fechamento recorde apoiadas por balanços sólidos

As bolsas de valores dos Estados Unidos registraram fechamento recorde nesta quarta-feira, 26, apoiadas por resultados corporativos que superaram as expectativas, em um dia em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ofereceu uma atualização de sua perspectiva de política monetária.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,45%, aos 21.711,01 pontos; o S&P 500 subiu 0,03%, para 2.477,83 pontos; e o Nasdaq avançou 0,16%, para 6.422,75 pontos.

As ações da Boeing dispararam 9,88%, verificando o maior ganho porcentual diário desde outubro de 2018. A fabricante de aviões registrou lucro líquido de US$ 1,76 bilhão, no segundo trimestre deste ano. Com isso, a Boeing reverteu prejuízo de US$ 234 milhões, de igual período do ano passado.

Além disso, os bons resultados da AT&T, divulgados ontem, fizeram as ações da empresa subirem 5%. Na terça-feira, a companhia de telecomunicações afirmou que registrou lucro líquido de US$ 3,98 bilhões no segundo trimestre de 2017. Os valores são superiores aos registrados no mesmo período do ano passado, quando a companhia observou lucro líquido de US$ 3,4 bilhões. Com isso, o setor de telecomunicações subiu 3% hoje no S&P 500.

O comunicado do Fed não foi muito diferente do último, mas a instituição mencionou hoje a inflação fraca, dando aos investidores a impressão que o BC seria cauteloso na normalização da política monetária. Isso pode significar um ritmo mais moderado nas elevações de juros, enquanto também há a intenção de reduzir o balanço patrimonial de US$ 4,5 trilhões.

"A principal mensagem do comunicado da reunião de julho do Fed foi que o comitê de política monetária muito provavelmente deve anunciar a data para a diminuição do balanço patrimonial na reunião de setembro, mas o BC está preocupado com a inflação", disse o economista-chefe do BNP Paribas para a América do Norte, Paul Mortimer-Lee. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários