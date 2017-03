Bolsas de NY recuam com ações de companhias ligadas ao setor financeiro

As bolsas de Nova York registraram baixa na sessão desta segunda-feira, 6, com ações de companhias ligadas ao setor financeiro e ao de energia entre as maiores perdas do dia.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,24%, aos 20.954,34 pontos; o S&P 500 recuou 0,33%, para 2.375,31 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,37%, aos 5.849,18 pontos.

Companhias ligadas ao setor financeiro foram pressionadas nesta segunda-feira por um movimento de realização de lucros em relação às altas registradas na semana passada. O setor foi um dos que registraram pior desempenho na sessão de hoje, com o Bank of America perdendo 0,73%; o JPMorgan recuando 0,94%; o Citigroup caindo 1,18% e o Morgan Stanley registrando baixa de 0,56%.

Desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, com a vitória de Donald Trump, as ações de bancos estiveram entre as maiores vencedoras, em um rali sustentado pelas promessas do republicano quanto a políticas pró-negócios. "Os mercados tiveram um movimento importante desde a eleição. Não chega a ser uma surpresa o movimento contrário agora", disse Rob Bernstone, diretor-gerente de negociação de ações no Credit Suisse Group.

O movimento de queda dos bancos nesta segunda-feira segue o recuo nas ações de companhias europeias, também ligadas ao setor financeiro. Por lá, pesou a notícia de que o Deutsche Bank fará um aumento de capital de cerca de 8 bilhões de euros, por meio da emissão de novas ações, com direito de subscrição para os atuais acionistas. Além disso, o banco alemão anunciou outras medidas para reforçar sua posição e revelou novas metas financeiras. (Com informações da Dow Jones Newswires)

