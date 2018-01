Bolsas de NY realizam lucros com paralisação do governo dos EUA no radar

Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta quinta-feira, 18, em baixa, à medida que os investidores se atentaram à discussão sobre o teto da dívida dos Estados Unidos e sobre o financiamento ao governo de Donald Trump e aproveitaram o possível impasse político para um movimento de realização de lucros.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,37%, aos 26.017,81 pontos; o S&P 500 cedeu 0,16%, aos 2.798,03 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,03%, aos 7.296,05 pontos.

Um dia após o Dow Jones encerrar acima dos 26 mil pontos pela primeira vez e os três principais indicadores acionários dos EUA renovarem máximas históricas, um movimento de realização de lucros dominou o cenário nas bolsas de Nova York. Durante todo o dia, os investidores monitoraram as tensões políticas em Washington, com o governo Trump trocando acusações com a oposição democrata sobre quem seria o responsável pela paralisação da máquina pública caso ela aconteça no fim de semana.

Mesmo com o esforço do presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan (Wisconsin), de tentar costurar um acordo bipartidário que inclua algumas demandas de republicanos e democratas, Trump endureceu o tom com a oposição e, agora, acusa os democratas de provocarem a paralisação do governo para "ofuscar os benefícios da reforma tributária". Já o líder republicano no Senado, Mitch McConnel (Kentucky), planeja trancar a pauta e liberar a votação do texto depois da meia-noite, quando tecnicamente o governo já estaria paralisado. A ideia seria fazer com que democratas de Estados mais conservadores votem a favor do texto, com temor da reação pública que um "shutdown" causaria.

Durante boa parte do pregão, o índice Nasdaq operou no campo positivo, apoiado por ações de tecnologia, que foram puxadas pelo Facebook, que fechou em alta de 1,24%, após anúncio do aplicativo WhatsApp Business, voltado para pequenas e médias empresas.

Já as ações do Morgan Stanley encerraram o dia em alta de 0,11% depois que o banco disse que o segmento de varejo e o de investimento ajudaram a compensar a menor receita de negócios e elevaram o lucro da instituição. (Com informações da Dow Jones Newswires)