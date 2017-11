Bolsas de NY não apresentam direção definida na primeira sessão do mês

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida na primeira sessão de novembro, após vários recordes registrados em outubro.

O índice Dow Jones fechou nesta quarta-feira, 1, em alta de 0,25%, aos 23.435,01 pontos; o S&P 500 subiu 0,16%, para 2.579,36 pontos; e o Nasdaq caiu 0,17%, para 6.716,53 pontos.

Investidores e analistas disseram que esperam que o crescimento dos lucros em todo o mundo apoie os maiores índices, que continuaram a flutuar perto dos recordes históricos nas últimas sessões.

"Estamos diante de um cenário de fundamentos muito bons no quesito lucros - esse é o foco principal", disse Nathan Thooft, da Manulife Asset Management.

Quase 70% das empresas do S&P 500 já divulgaram seus balanços e cerca de três quartos dessas companhias superaram as expectativas de lucros, de acordo com a FacSet.

A Estée Lauder está entre as maiores ganhadoras do dia e viu suas ações avançarem 9,2% após a companhia de beleza reportar um aumento das vendas orgânicas e elevar suas estimativas para o ano fiscal de 2018.

Embora os contratos de petróleo tenham interrompido as altas observadas nas últimas sessões, o setor de energia do S&P 500 subiu 1,1%, com a Devon Energy (5,91%) e a Marathon Oil (4,57%) ficando entre as empresas com melhor desempenho.

As ações ganharam certo impulso após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manter sua política monetária inalterada. Os dirigentes sinalizaram, no entanto, que considerariam elevar os juros antes do final do ano, em meio a sinais de melhora na economia. Fonte: Dow Jones Newswires