Bolsas de NY não apresentam direção definida em dia de cautela

As bolsas de valores dos Estados Unidos não apresentaram direção definida, nesta quinta-feira, 2, em meio a um ambiente de cautela, com os investidores aguardando os números do relatório de emprego do país, a ser divulgado amanhã.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,03%, aos 19.884,91 pontos; o S&P 500 avançou 0,06%, para 2.280,85 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,11% e encerrou aos 5.636,20 pontos.

Os índices Dow Jones e S&P 500 oscilaram entre perdas e ganhos durante quase toda a sessão, em um dia em que nem os dados positivos da economia americana bastaram para dar apoio às ações em Wall Street.

Mais cedo, o dado que mede a produtividade da mão de obra dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 1,3% no quarto trimestre, acima da expectativa de +0,8%. Já os pedidos de auxílio-desemprego caíram 14 mil, para 246 mil, também melhor que a estimativa de 252 mil.

Entre as empresas que divulgaram resultados hoje, a ConocoPhillips afirmou que teve prejuízo de US$ 35 milhões no quarto trimestre, comparado com prejuízo de US$ 3,5 bilhões um ano antes. Os analistas consultados pela Thomson Reuters estimavam prejuízo maior, de US$ 0,42 por ação, e as ações da companhia avançaram 0,39%.

Ontem, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou a manutenção de sua taxa de juros e não deu maiores detalhes sobre o ritmo de aperto monetário neste ano. Frustrados com a falta de informações os investidores aguardam agora pelo payroll de amanhã para fazerem suas apostas.

Os investidores também observam com apreensão a postura confrontadora do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à política internacional. O vazamento da conversa entre ele e o presidente do México, Enrique Peña Nieto, na qual Trump afirma que poderia enviar tropas americanas ao México para deter os "bad hombres" caso as Forças Armadas mexicanas não o façam gerou mal-estar, mesmo com a tentativa de ambos os países de amenizar o caso.

Os traders ainda manifestaram preocupação com as críticas do magnata a um acordo imigratório do governo Obama com a Austrália e ao tom ameaçador destinado ao Irã em relação aos recentes testes de mísseis balísticos. Além disso, em reposta à decisão dos EUA de permitir "certas transações" com a Rússia, apesar das sanções, Trump disse não estar afrouxando a relação. (Com informações da Dow Jones Newswires)

