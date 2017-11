Bolsas de NY: índices renovam recordes, impulsionados por Apple e payroll

As bolsas de Nova York fecharam em novo recorde de fechamento nesta sexta-feira, 3, impulsionadas pelas ações da Apple e por indicadores fortes da economia americana.

Ao final do pregão, Dow Jones fechou em alta de 0,10%, a 23.539,19 pontos; S&P 500 subiu 0,31%, a 2.587,84 pontos; e Nasdaq avançou 0,74%, a 6.764,44 pontos. Na semana, Dow Jones acumulou alta de 0,35%; S&P 500 caiu 0,05% e Nasdaq avançou 0,20%.

Com o resultado financeiro do 3º trimestre da Apple apontando lucro líquido de US$ 10,71 bilhões, 18,9% a mais se comparado com o mesmo período do ano passado, as ações da empresa disparavam já no pré-mercado, movimento confirmado na abertura e mantido pelo resto do dia. Ao final do pregão, os papéis da gigante de tecnologia fecharam em alta de 2,61%, a US$ 172,50 por ação.

A valorização se espalhou para o setor de tecnologia como um todo e manteve o Nasdaq, índice marcado por esse tipo de empresa, no campo positivo.

Além da Apple, os investidores também deram atenção ao relatório de emprego (payroll) dos EUA, que veio aquém do esperado. Os dados anteriores, porém foram revisados para cima e garantiram as bolsas em alta após um leve estremecimento logo depois do indicador.

Continuaram no radar, ainda, os principais pontos da reforma tributária apresentada por deputados republicanos ontem. O assessor econômico de Trump, Gary Cohn, disse em entrevista à Fox Business que o presidente não vai aceitar que as taxas das empresas caiam para 22%, número considerado insuficiente pela equipe econômica. "Nós precisamos ter um imposto que seja de até 20%", afirmou Cohn. (Com informações da Dow Jones Newswires)