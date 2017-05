Bolsas de NY fecham sem sinal único, mas com setor de energia em destaque

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 10. Os índices Nasdaq e S&P 500 terminaram a sessão em patamar recorde, mas o Dow Jones recuou, diante da fraqueza das ações da Walt Disney e da Boeing.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,16%, em 20.943,11 pontos, o Nasdaq avançou 0,14%, a 6.129,14 pontos, e o S&P 500 teve alta de 0,11%, para 2.399,63 pontos.

Os índices de Wall Street têm mantido tendência positiva nas últimas semanas, já que os balanços em geral superam a expectativa dos analistas. As companhias dos EUA em geral tiveram bom desempenho, após a maioria delas já ter divulgado seus resultados trimestrais, segundo a FactSet.

Com a temporada de balanços perto do fim, alguns investidores disseram que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa entregar os cortes de tributos propostos para que os mercados acionários avancem mais. "Nós temos tido uma temporada de balanços muito boa, mas realmente precisamos dos cortes de impostos" para as bolsas avançarem mais, disse Monica Defend, diretora de pesquisa em alocação de ativos globais da Pioneer Investments.

Entre as ações em foco, Walt Disney teve baixa de 2,4%, após a companhia divulgar após o fechamento da terça-feira que sua receita cresceu menos que o esperado em seu segundo trimestre fiscal, o que pressionou o índice Dow Jones. O papel da Boeing, por sua vez, caiu 1,2%, após a fabricante de aviões dizer que interrompeu testes de seu novo jato 737 Max, citando problemas no motor. A Boeing disse que ainda pretende fazer a primeira entrega das aeronaves neste mês.

Os papéis do setor de energia do S&P 500 tiveram alta de 1,1%, em dia de força do petróleo. Os contratos da commodity avançaram acima de 3%, após os estoques dos EUA diminuírem bem acima da expectativa dos analistas na última semana. Chevron teve avanço de 1,5%.

Os mercados acionários tiveram reação modesta após a demissão inesperada de James Comey, diretor do Escritório Federal de Investigações (FBI, na sigla em inglês). Alguns investidores, porém, mostraram-se preocupados com a chance de que a saída de Comey possa gerar tensões entre a Casa Branca e o Congresso. Fonte: Dow Jones Newswires.

