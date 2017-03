Bolsas de NY fecham sem direção única

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 29, influenciadas pelos setores financeiro e de energia. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,20%, a 20.659,32 pontos; o S&P 500 avançou 0,11%, para 2.361,13 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,38%, a 5.897,55 pontos. Com o resultado desta quarta-feira, o índice Nasdaq registrou sua quarta sessão consecutiva de ganhos.

O relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos informou que os estoques de gasolina e os de destilados recuaram na semana encerrada em 24 de março e que os estoques de petróleo subiram menos do que o esperado pelos analistas. Com isso, os preços do petróleo aceleraram os ganhos e influenciaram as ações de companhias do setor de energia. Além disso, os papéis dessas empresas também foram impulsionados pela decisão do presidente Donald Trump de rever algumas das regulações de energia limpa, promovidas pelo ex-presidente Barack Obama. Nesta quarta-feira, a Chevron subiu 0,84%, a ExxonMobil avançou 0,22% e a ConocoPhillips teve alta de 1,26%.

Por outro lado, parte dos ganhos registrados ontem por ações de bancos foi revertida nesta quarta-feira. O Goldman Sachs caiu 0,38%; o JPMorgan cedeu 0,37%; o Citigroup perdeu 0,05%; e o Bank of America recuou 0,55%.

Nesta quarta-feira, o índice Nasdaq registrou sua quarta sessão consecutiva de ganhos, impulsionado por ações do setor de saúde. O setor vem registrando ganhos desde que o projeto do Partido Republicano para substituir e revogar o Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare, não conseguiu a quantidade de votos necessária para ser aprovado na Câmara. A Vertex Pharmaeceuticals registrou uma forte alta de 20,45%, após ter anunciado dados positivos de seu estudo para medicamentos experimentais de fibrose cística. A Novartis subiu 0,03% e a Pfizer avançou 0,50%. Fonte: Dow Jones Newswires

