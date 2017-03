Bolsas de NY fecham sem direção única, com investidor aguardando o Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem direção definida nesta segunda-feira, 13, com os investidores aguardando a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que ocorre na próxima quarta-feira.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,10%, aos 20.881,48 pontos; o S&P 500 avançou 0,04%, para 2.373,47 pontos; e o Nasdaq subiu 0,24%, para 5.875,78 pontos.

Investidores esperam que o Fed promova o primeiro aumento nas taxas de juros dos EUA nesta semana. De acordo com os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, a chance de um aperto monetário ser promovido pelo Fed em março é de 95,2% nesta tarde. Segundo alguns analistas, os sinais do Fed quanto a próximos aumentos neste ano estariam no foco do mercado.

"É a calma antes da tempestade", disse David Lafferty, estrategista-chefe de mercado da Natixis Global Asset Management. "O mercado espera em torno de três altas neste ano, mas certamente há espaço para quatro", disse.

Mantendo o sentimento de risco moderado, os futuros de petróleo fecharam em leve baixa nesta segunda-feira e influenciaram as ações de companhias de energia. Nesta segunda-feira, a Chevron recuou 1,14% e a ExxonMobil perdeu 0,23%.

Também na sessão de hoje, os papéis da Intel caíram 2,09% depois que a fabricante de chips fechou um acordo de US$ 15,3 bilhões para comprar a Mobileye, que fabrica tecnologia para carros automáticos. Já as ações da Mobileye avançaram 28,24%.

O setor de tecnologia foi um dos que registraram maior alta no dia: a Alphabet (Google) subiu 0,37%; o Facebook ganhou 0,58% e a Netflix avançou 1,87%. Já as ações da Snap registraram queda de 4,44%. Fonte: Dow Jones Newswires

