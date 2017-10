Bolsas de NY fecham sem direção definida; Dow Jones e S&P 500 têm novo recorde

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, 19, com os índices Dow Jones e S&P 500 revertendo perdas verificadas no começo da sessão e registrando novos recordes de fechamento, enquanto o mau desempenho da Apple pesou sobre o Dow Jones.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,02%, aos 23.163,04 pontos; o S&P 500 subiu 0,03%, para 2.562,10 pontos; e o Nasdaq recuou 0,29%, encerrando aos 6.605,07 pontos.

A Apple viu seus papéis despencarem 2,37%, com os investidores de desfazendo de suas ações, puxando todo o setor de tecnologia, que registrou queda de 0,35% no S&P 500. Os investidores também realizaram lucros no setor de energia, pressionando as ações de petroleiras. A ExxonMobil caiu 0,02%.

O setor de energia também foi pressionado pelo recuo dos contratos de petróleo, depois de um rali observado nos últimos dias em meio a tensões no Oriente Médio.

Segundo o analista-chefe de mercados de commodities da BNP Paribas, Harry Tchilinguirian, toda vez que ocorre um rali nos preços da commodity, "há uma oportunidade de realização de lucros".

Hoje, o setor de saúde teve ganho de 0,61% no S&P 500, com os investidores apostando que essas empresas se sairão bem na temporada de balanços. Os papéis da Gilead Sciences avançaram 1,97% após o governo americano aprovar a comercialização de um tratamento para linfoma.

No próximos dias os investidores permanecerão atentos à divulgação de balanços corporativos nos Estados Unidos. Estão previstos para esta sexta-feira os resultados trimestrais de duas importantes empresas: Electric (GE) e da Procter & Gamble antes da abertura dos mercados em Nova York.