Bolsas de NY fecham sem direção definida com queda de ações de tecnologia

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, 27, com as ações de tecnologia recuando abruptamente, afastando o Nasdaq da pontuação recorde registrada nesta semana. O índice Dow Jones, no entanto, registrou mais um fechamento recorde.

O Dow Jones fechou em alta de 0,39%, aos 21.796,55 pontos; o S&P 500 recuou 0,10%, para 2.475,42 pontos; e o Nasdaq recuou 0,63%, para 6.382,19 pontos. Todos os índices registraram fechamento recorde ontem.

Os declínios começaram por volta do meio dia e aceleraram, mandando as ações de tecnologia para as mínimas do dia antes de atenuarem as perdas no final da sessão. Os movimentos marcaram uma inversão do que acontecia de manhã, quando os papéis de tecnologia avançavam.

Em uma semana recheada de balanços, alguns traders dizem que os movimentos podem ter sido influenciados por investidores que recuaram de suas apostas no que tem sido um dos setores que apresentam o melhor desempenho em Wall Street neste ano.

"Pode ser que esteja havendo alguma realização de lucros - e talvez algumas pessoas tentando jogar com os balanços desta noite", disse Mohit Bajaj, da WallachBeth Capital. "Após as ações de tecnologia terem apresentado forte avanço neste ano, o grupo permanece vulnerável a recuos", completou.

Intel e Amazon.com divulgaram resultados após o fechamento das bolsas. A primeira reportou um lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no segundo trimestre, com as receitas subindo para US$ 14,8 bilhões no mesmo período. Já a Amazon.com informou que o lucro líquido caiu para US$ 197 milhões, num recuo de 77% no segundo trimestre em relação a igual período de 2016. Hoje a Intel fechou em alta de 0,63% e a Amazon.com perdeu 0,65%.

Os declínios das ações de tecnologia, incluindo as da Advanced Micro Devices (-4,34%), Nvidia (-3,30%) e Adobe Systems (-2,39%) ofuscaram o bom desempenho do Facebook (+2,92%), que ontem reportou um aumento de 71% no lucro do segundo trimestres.

O setor de telecomunicações saltou 5,2% no S&P 500. A Verizon subiu 7,68% após a empresa reportar uma receita no segundo trimestre que superou as expectativas do mercado. O balanço da Boeing também superou as expectativas e a empresa viu seus papéis avançarem 3,23% (Com informações da Dow Jones Newswires)

