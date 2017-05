Bolsas de NY fecham sem direção, com alta do setor de tecnologia e Trump

Os índices acionários em Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 1, com o índice Nasdaq atingindo recorde de alta, puxado pelo setor de tecnologia, ao mesmo tempo em que o índice Dow Jones foi pressionado por comentários do presidente americano Donald Trump, além de indicadores econômicos.

No fim da tarde em Nova York, o Dow Jones terminou em leve queda de 0,13%, aos 20.913,46 pontos, o S&P 500 terminou em alta de 0,17%, aos 2.388,33 pontos e o Nasdaq avançou 0,73%, aos 6.091,60 pontos - há menos de uma semana o índice atingiu o importante patamar dos 6 mil pontos.

Um salto no setor de tecnologia deu impulso às bolsas. Os papéis da Apple (+2,1%), da Alphabet (Google) (+0,90%), Microsoft (+1,4%), Amazon.com (+2,5%) e Facebook (+2,2%) atingiram recordes de alta. É a primeira vez que as companhias atingem recordes de alta no mesmo dia, segundo o WSJ Market Data Group.

Ao mesmo tempo, o índice Dow Jones oscilou entre o território positivo e negativo, pressionado por comentários de Trump, de que estaria considerando reestruturar os maiores bancos de Wall Street ao alterar a lei financeira Glass-Eastgall. Fonte: Dow Jones Newswires.

