Bolsas de NY fecham perto da estabilidade em meio à divulgação de balanços

As bolsas de valores dos Estados Unidos não apresentaram direção definida nesta quinta-feira, 26, em meio à divulgação de ganhos corporativos, mas o índice Dow Jones estendeu ganhos após ter ultrapassado ontem a barreira psicológica dos 20 mil pontos pela primeira vez na história.

No fim da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,16%, aos 20.100,91 pontos; o S&P 500 caiu 0,07%, para 2.296,68 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,02% e encerrou aos 5.655,18 pontos.

As ações da Boeing avançaram 1,1% após a fabricante de aviões reportar lucros trimestrais que superaram as expectativas de analistas, ontem. No terreno negativo, os papéis da Qualcomm recuaram 5% após a empresa afirmar que seu lucro líquido do quarto trimestre recuou 54%, prejudicado por acusações de violação de leis antitruste. Já a Verizon viu suas ações recuarem 1,3% depois de o Wall Street Journal informar que a companhia estava explorando negócios com a Charter Communications, que subiu 7,4% nesta sessão.

As ações de companhias financeiras e do setor industrial avançaram hoje, ajudando o índice Dow Jones, mas os declínios observados por companhias de saúde mantiveram os índices pressionados. O S&P 500 oscilou entre ganhos e perdas, após o recorde de ontem.

Alguns analistas dizem que não é incomum que um rali no mercado acionário dê uma pausa na após registrar recordes. "Nós tivemos toda essa euforia nos trazendo a esse ponto", disse Art Hogan, estrategista de mercado da Wunderlich Securities. "Agora temos que digerir um pouco disso", completou.

Muitos investidores dizem que permanecem otimistas - porém cautelosos - com o ritmo das ações americanas, ao passo em que avaliam possíveis benefícios do recuo de regulamentações prometido pelo presidente Donald Trump ante a possibilidade de políticas protecionistas, que alguns dizem que pode prejudicar o crescimento.

Nesta quinta-feira, Trump postou mensagens no Twitter pressionando o México a pagar pelo muro que ele quer construir na fronteira com o país e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou uma reunião com o republicano. "Teremos trepidação nesse trimestre", disse Rick Anderson, da Hull Investments. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários