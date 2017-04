Bolsas de NY fecham perto da estabilidade com incerteza sobre pacote de Trump

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em leve queda no final do pregão desta quarta-feira, 26, após operarem a maior parte do dia no azul, impulsionadas pela apresentação do pacote de reformas tributárias do presidente Donald Trump e por balanços corporativos positivos. Ponderações sobre a probabilidade de esse pacote ser aprovado pelo Congresso, no entanto, resultaram na inversão dos ganhos.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,10%, aos 20.975,09 pontos; o S&P 500 recuou 0,05% para 2.387,45 pontos; o Nasdaq fechou estável, encerrando aos 6.025,23 pontos.

O pacote, que tem como objetivo reduzir impostos para pessoas físicas e jurídicas e repatriar trilhões de dólares, foi apresentado pelo secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e pelo diretor do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn. A reforma foi apontada pelo governo como a maior no país desde os anos 1960, com "um dos maiores cortes de impostos" na história americana.

Entre as propostas está uma redução de 35% para 15% dos impostos para as empresas, enquanto que, para as pessoas físicas, as sete faixas atuais de alíquotas seriam reduzidas para três, de 10%, 25% e 35%. O governo tentou amenizar preocupações sobre a dívida, afirmando que tais reduções seriam compensadas por um impulso no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

A proposta veio em linha com que os investidores já esperavam do pacote, o que, a princípio, deu força às bolsas em Wall Street, mas, embora Mnuchin tenha afirmado que a intenção do governo é fazer as alterações já em 2017, há dúvidas sobre a aprovação no Congresso, uma vez que o governo não apresentou detalhes sobre o cronograma.

Entre as empresas que observaram ganhos, o Twitter saltou 7,9% após reportar um balanço que superou as expectativas do mercado. A Chipotle Mexican Gril viu seus papeis subirem 2,4% após relatar uma aumento das vendas. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários