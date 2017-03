Bolsas de NY fecham em queda, sob pressão do setor de energia

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 7, impulsionadas pelas perdas nos setores de energia, telecomunicações e saúde. Além disso, investidores posicionavam-se à espera de importantes decisões de política monetária: a do Banco Central Europeu (BCE), nesta semana, e a do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na próxima.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,14% (-29,58 pontos), em 20.924,76 pontos, o Nasdaq caiu 0,26% (-15,25 pontos), para 5.833,93 pontos, e o S&P 500 recuou 0,29% (-6,92 pontos), para 2.368,39 pontos.

"As pessoas não querem estar do lado errado de qualquer movimento no mercado neste momento", disse Mohit Bajaj, diretor na WallachBeth Capital. Por ora, o que predomina é a cautela entre os investidores de Wall Street, segundo ele.

Com poucos elementos no calendário econômico ou de balanços para impulsionar a direção do mercado, muitos investidores mantiveram como foco as reuniões de bancos centrais. O BCE anuncia decisão de política monetária nesta quinta-feira e investidores avaliam quando ele pode começar a reduzir seu programa de compra de bônus. O Fed se reúne em 14 e 15 de março e há grande expectativa agora no mercado por uma elevação nos juros. Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho divulga o relatório mensal de empregos (payroll), último dado entre os mais importantes que será levado em conta pelo BC dos EUA.

No setor corporativo, as ações da Exxon Mobil tiveram baixa de 0,4%, um dia após a companhia divulgar um plano de gastos de US$ 20 bilhões. A iniciativa foi elogiada pelo presidente americano, Donald Trump. A jornada negativa para o petróleo e o cobre pressionou o setor de energia em geral.

As ações da Snap, por sua vez, tiveram queda de 9,8%, seu segundo recuo consecutivo. A companhia controladora do Snapchat, que fez sua estreia no mercado acionário na semana passada, ainda está acima de seu preço da oferta pública inicial, de US$ 17, mas recua mais de 20% nesta semana. Fonte: Dow Jones Newswires

