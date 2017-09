Bolsas de NY fecham em queda em meio a tensões entre EUA e Coreia do Norte

Os mercados acionários americanos fecharam em queda nesta segunda-feira, 25, com o setor de tecnologia apresentando o pior desempenho, em meio a escalada de tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,24%, aos 22.296,09 pontos; o S&P 500 caiu 0,24%, para 2.496,66 pontos; e o Nasdaq caiu 0,88%, encerrando aos 6.370,59 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500 apresentou queda de 1,42%, superando ganhos nos setores de energia (+1,47%) e de telecomunicações (+0,86%). A Netflix (-4,70%) e o Facebook (-4,50%) viram seus papéis recuarem quase 5%, embora ambas as empresas tenham subido mais de 40% até agora. No fim da semana passada, o Facebook informou que não irá executar uma divisão de ações que crie uma nova classe de ações. Além disso, a empresa entregou informações ao Congresso sobre anúncios apoiados pelos russos no âmbito das eleições gerais americanas de 2016.

Os índices de ações se firmaram no terreno negativo em Nova York após o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, dizer que o país interpretou as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma declaração de guerra e que todas as respostas estavam na mesa, o que poderia incluir derrubar aviões de guerra americanos.

O setor de energia foi um dos únicos a apresentar ganhos, acompanhando a alta superior a 3% nos preços do petróleo. A Chevron subiu 0,60%, a ConocoPhillips ganhou 1,83% e a ExxonMobil avançou 1,33%. Fonte: Dow Jones Newswires

