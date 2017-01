Bolsas de NY fecham em queda em meio a cautela com posse de Donald Trump

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta quinta-feira, 19, em meio a cautela com a proximidade da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,37%, aos 19.732,40 pontos, ficando no terreno negativo no ano; o S&P 500 recuou 0,36%, para 2,263,69 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,28%, e encerrou aos 5.540,08 pontos.

O rali do mercado acionário verificado na sequência da vitória do republicano nas eleições de novembro está desacelerando em 2017. O índice Dow Jones perdeu 0,2% desde o começo do ano.

Alguns investidores dizem que veem poucas razões para que as ações subam muito antes da posse. Depois disso, o foco se voltará para as políticas que o seu governo pode empurrar no Congresso.

"Estamos transitando dessa fase de esperança para uma outra en que as pessoas esperam por ações reais", disse Jimmy Chang, estrategista da Rockefeller & Co.

Uma queda nas ações bancárias pesou em outros índices em Wall Street. O Morgan Stanley caiu 1%, o Goldman Sachs perdeu 1,2% e o Citigroup perdeu 1,3%.

Os movimentos do dia fizeram com que as ações de instituições financeiras aprofundassem as perdas do ano: uma inversão do cenário do final de 2016, quando eles dispararam em meio a apostas de que o governo Trump pressionaria por uma menor regulação do setor e cortes de impostos.

As ações de companhias financeiras recuaram 1,1% do começo do ano até hoje, no S&P 500. Fonte: Dow Jones Newswires

