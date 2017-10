Bolsas de NY fecham em queda em dia de baixo volume de negociações

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta segunda-feira, 9, com os ganhos do setor de energia falhando em compensar as perdas nos papéis dos demais setores, numa sessão de baixo volume de negociações, após vários dias em que se observaram pontuações recordes em Wall Street.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,06%, aos 22.761,07 pontos; o S&P 500 caiu 0,18%, para 6.579,73 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,16% e encerrou aos 6.579,73 pontos.

Na segunda metade do ano, os dados da economia americana têm se mostrado positivos, ajudando as ações. Enquanto os balanços corporativos continuarem apontando para crescimento sólido, os analistas defendem que recuos de curto prazo no mercado acionário devem ser vistos como oportunidades de compra.

Os papéis de energia subiram 0,3% no S&P 500 hoje, com a Helmerich & Payne vendo suas ações avançarem 0,8% e a Apache subindo 1,5%. Essas empresas foram beneficiadas pelo avanço dos contratos de petróleo nesta sessão.

Já o setor de tecnologia do S&P 500 subiu 0,2%, conduzido por ganhos de empresas de semicondutores. A Advanced Micro Devices, a Nvidia e a Micron Technology avançaram 1,8%, 2,2% e 3,2%, respectivamente.

As ações do setor financeiro foram as que apresentaram os piores resultados e caíram 0,4% no S&P 500, após registrarem o quarto ganho semanal consecutivo na última sexta-feira.

Seguradoras de saúde também ajudaram no movimento de queda, com os investidores pesando a informação de que o presidente dos EUA, Donald Trump, irá assinar um decreto que revoga partes do Obamacare ainda nesta semana. A UnitedHealth recuou 0,9% e a Aetna perdeu 1,8%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários