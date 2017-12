Bolsas de NY fecham em queda com setor financeiro e de tecnologia

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda, nesta terça-feira, 26, pressionadas pelo mau desempenho dos papéis de tecnologia e de companhias financeiras.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,03%, aos 24.746,21 pontos; o S&P 500 caiu 0,11%, para 2.680,50 pontos; e o Nasdaq recuou 0,34%, para 6.936,25 pontos.

O declínio das ações da Apple e de algumas companhias fornecedoras puxaram para baixo outras empresas. Isso ofuscou os ganhos de companhias de energia e de varejistas, que foram impulsionados por dados mostrando aumento dos gastos no Natal.

Ainda assim, os índices estão perto das máximas históricas, ajudados por vários resultados corporativos positivos e pela expansão econômica constante nos EUA e no mundo neste ano.

A Apple viu suas ações recuarem 2,5% após relatos de que a companhia está considerando cortar suas estimativas de vendas para o primeiro trimestre, de acordo com analistas. Com isso, várias empresas que fornecem materiais para a Apple caíram, como a Broadcom (-1,6%) e a Skyworks Solutions (-2%).

As ações financeiras também tiveram um mau desempenho, acompanhando o recuo dos rendimentos dos títulos da dívida americana. O Goldman Sachs viu suas ações caírem 0,7% e o J. P. Morgan perdeu 0,6%.

Já as ações de varejistas foram impulsionadas por dados que sugerem que as vendas no varejo dos EUA, durante o período de feriados, avançaram no ritmo mais rápido desde 2011. A Kohl's ganhou 5,5% e a Macy's subiu 4,7%.

O setor de energia do S&P 500 ganhou 0,8%, com apoio do avanço dos preços do petróleo, em meio a interrupção do fornecimento da commodity na Líbia. A ExxonMobil ganhou 0,01% e a Chevron subiu 0,80%. (Com informações da Dow Jones Newswires)