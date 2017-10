Bolsas de NY fecham em queda após semana de recordes

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta segunda-feira, 23, após uma semana de recordes para os três principais indicadores, com o Dow Jones encerrando na mínima.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,23%, aos 23.273,96 pontos; o S&P 500 recuou 0,40%, para 2.564,98 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,64%, encerrando aos 6.586,83 pontos.

Vários balanços divulgados antes da abertura do pregão causaram oscilações em ações individuais. Cerca de 200 empresas do S&P 500 devem divulgar resultados nessa semana, de acordo com a FactSet, e analistas e investidores esperam que notícias corporativas sejam as principais responsáveis pelos movimentos em Wall Street.

"Observando as notícias corporativas, eu acho que a tendência geral ainda é muito positiva", disse Jeremy Bryan, da Gradient Investments. Alguns setores, como o da indústria de seguros, devem reportar resultados mais fracos do que em anos anteriores em parte por causa dos estragos deixados na última temporada de furacões.

Hoje, as ações da Hasbro recuaram 8,6% após a fabricante de brinquedos divulgar resultados que superaram as expectativas dos analistas, mas traziam projeções pessimistas para as vendas. As ações da Mattel, rival da Hasbro, recuaram 3%.

A State Street, que postou resultado melhor que o esperado, mas também reportou resultados cambiais que desapontaram alguns analistas, também viu seus papéis caírem 3%.

A General Electric (GE) caiu 6,3%, seu maior recuo desde 2011, após vários analistas cortarem as metas de preço para as ações na sequência do último balanço da empresa, que também veio com cortes nas projeções. (Com informações da Dow Jones Newswires)