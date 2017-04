Bolsas de NY fecham em queda, após EUA lançarem grande bomba no Afeganistão

As bolsas de Nova York encerraram esta quinta-feira, 13, em baixa, com as perdas se aprofundando na parte da tarde, após os Estados Unidos lançarem sua maior bomba não nuclear contra um complexo de túneis do Estado Islâmico no Afeganistão.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,67%, em 20.453,25 pontos, o Nasdaq recuou 0,53%, a 5.805,15 pontos, e o S&P 500 teve baixa de 0,68%, a 2.328,95 pontos.

Os recuos foram disseminados no mercado acionário, com todos os 11 setores do S&P 500 terminando o pregão em baixa.

As preocupações com a tensão em relação à Coreia do Norte, à Rússia e à Síria, bem como as negociações em menor volume antes do feriado da Sexta-Feira Santa, contribuíram para o movimento. Os recuos se acentuaram após o lançamento da bomba americana no Afeganistão.

"Nós estamos esperando para ver", disse Kate Warne, estrategista de investimentos da corretora Edward Jones. Segundo ela, embora alguns investidores pareçam ter reduzido em parte as expectativas iniciais de mudanças política sob o governo de Donald Trump nos EUA, "os fundamentos continuarão a conduzir o mercado".

Entre as ações em foco hoje, Wells Fargo fechou em baixa de 3,3%, após o banco registrar lucro estável no primeiro trimestre na comparação anual, mas com queda na receita. J.P.Morgan e Citigroup também recuaram, apesar de resultados trimestrais melhores que a expectativa dos analistas, em meio ao quadro geral de mau humor nas bolsas. Fonte: Dow Jones Newswires

