Bolsas de NY fecham em leve queda após ataque à Síria e dado de emprego fraco

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em leve queda nesta sexta-feira, 7, na sequência do ataque com mísseis na Síria, influenciadas pelo payroll, que mostrou um fraco crescimento do emprego no país.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,03%, para 20.656,10 pontos; o S&P 500 recuou 0,08%, para 2,355,54 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,02%, encerrando aos 5.877,81 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 0,03%, o S&P 500 recuou 0,57% e o Nasdaq perdeu 0,03%.

As ações de companhias de defesa foram as que apresentaram os melhores resultados, com a Raytheon, que fabrica os mísseis de cruzeiro Tomahowk, viu seus papéis subirem 1,5%, enquanto a Lockheed Martin subia 1,2% e a Northrop Grumman escalou 0,9%.

O ataque à Síria, ordenado pelo presidente americano, Donald Trump, na noite de ontem, marcou a primeira operação militar dos EUA mirando em alvos do governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, e a perspectiva de que os conflitos se intensifiquem no Oriente Médio foram bem recebidas pelas companhias bélicas.

Além disso, os investidores também reagiram hoje ao relatório de empregos, o payroll, que veio pior que o esperado. A economia dos Estados Unidos criou 98 mil postos de trabalho em março, considerando-se ajustes sazonais, segundo o Departamento de Trabalho do país. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam criação de 175 mil empregos no mês passado.

"Eu não vou entrar em pânico por causa de um mês, mas isso certamente faz você piscar", disse Brad McMillan, da Commonwealth Financial Network. (Com informações da Dow Jones Newswires)

