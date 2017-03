Bolsas de NY fecham em leve alta e registram semana positiva

As bolsas de Nova York fecharam em leve alta nesta sexta-feira, 3, após oscilarem com viés negativo em boa parte do pregão. O índice S&P 500 registrou sua sexta semana consecutiva de ganhos, diante do crescente otimismo com a economia dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,01% (+2,74 pontos), em 21.005,71 pontos, o Nasdaq teve alta de 0,16% (+9,53 pontos), para 5.870,75 pontos, na máxima, e o S&P 500 teve alta de 0,05% (+1,20 ponto), em 2.383,12 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,88%, o Nasdaq teve ganho de 0,44% e o S&P 500 avançou 0,67%.

A sessão mais calma em Wall Street encerrou uma semana cheia de eventos para os mercados. Nesta semana, os três índices atingiram patamares recordes. Na quarta-feira, o Dow Jones superou a marca de 21 mil pontos pela primeira vez na história, enquanto os juros dos Treasuries tiveram forte avanço nos últimos dias, diante do aumento das apostas em um aperto monetário em março nos EUA.

A confiança dos investidores na perspectiva econômica do país ganhou novo fôlego na noite de terça-feira, após o discurso do presidente americano, Donald Trump, que renovou promessas de fazer mais gastos em infraestrutura. Nesta sexta-feira, a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen, sinalizou que o BC americano pode elevar os juros em março, caso os dados venham conforme o esperado.

Na agenda de indicadores dos EUA, o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do país subiu de 56,5 em janeiro para 57,6 em fevereiro, segundo o ISM, acima da previsão de 56,5 dos analistas. Na leitura da Markit, o PMI de serviços caiu de 55,6 em janeiro para 53,8 em fevereiro, ante previsão de 54,0. Fonte: Dow Jones Newswires

