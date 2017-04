Bolsas de NY fecham em leve alta, à espera de balanços

As bolsas de Nova York fecharam com altas modestas nesta segunda-feira, 10, com ações do setor de energia e do industrial em destaque. Investidores evitaram, porém, grandes movimentos, à espera do início da temporada de balanços corporativos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,01%, em 20.658,02 pontos, o Nasdaq avançou 0,05%, a 5.880,93 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,07%, a 2.357,16 pontos.

A companhia Hess, do setor de petróleo, esteve entre os destaques do S&P 500, em alta de 4%, bem como a Caterpillar, que fabrica equipamentos para construção, que liderou o Dow Jones com ganho de 1,7%.

O petróleo subiu, no mais recente de uma série de ganhos na commodity após o ataque aéreo dos EUA na Síria e por causa de problemas na produção da Líbia. Investidores também avaliam se as ações em Nova York podem recuar após máximas recentes.

A agenda de indicadores foi modesta hoje. O índice de tendência de emprego dos EUA subiu 4,3% na comparação anual em março, para 131,43, segundo pesquisa do Conference Board. O dado de fevereiro, por outro lado, foi revisado em baixa, de 131,39 a 131,09.

O principal foco nesta semana pode ser a temporada de balanços, com investidores em busca de resultados sólidos de empresas para apoiar os preços das ações. A FactSet aponta que as companhias que integram o S&P 500 devem prever crescimento do lucro de cerca de 9% na comparação anual no primeiro trimestre. Citigroup, Delta Air Lines e J.P.Morgan estão entre as empresas que publicam balanços nesta semana, mais curta por causa do feriado da Sexta-Feira Santa. Fonte: Dow Jones Newswires

