Bolsas de NY fecham em forte queda com tensão entre EUA e Coreia do Norte

O declínio nos mercados acionários americanos acelerou nesta quinta-feira, 10, com os investidores saindo de ativos considerados de maior risco, após a renovação de ameaças entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,93%, aos 21.844,01 pontos; o S&P 500 recuou 1,45%, aos 2.438,21 pontos; e o Nasdaq perdeu 2,13%, aos 6.216,87 pontos. Foi a primeira vez, após seis fechamentos, que o Dow Jones fechou abaixo dos 22 mil pontos.

Após renovarem diversos recordes seguidos, os índices acionários de Nova York deram prosseguimento ao movimento baixista, após a tensão entre Washington e Pyongyang acelerar. No entanto, alguns analistas afirmaram que investidores aproveitaram o cenário para um movimento de realização de lucros. "Existem esses períodos de grandes ralis, e isso, geralmente, é acompanhado por uma queda. É isso que estamos vendo", afirmou William Hamlyn, analista sênior de investimentos da Manuvie Asset Management.

Os investidores recuaram de várias das principais estrelas deste ano, incluindo ações de gigantes de tecnologia e de instituições financeiras. A Apple fechou em baixa de 3,19%; a Amazon.com perdeu 2,55%; o Facebook caiu 2,21% e a Netflix recuou 3,78%. Com as fortes quedas, o índice Nasdaq, composto, em sua maioria, por papéis de tecnologia e de biotecnologia, foi o que mais sentiu o movimento baixista.

Todos os índices do S&P 500 fecharam no vermelho nesta quinta-feira. Uma aceleração das perdas nas ações foi visto após comentários do presidente americano, Donald Trump, que afirmou que "talvez a ameaça de 'fogo e fúria' não tenha sido suficiente". Fonte: Dow Jones Newswires

