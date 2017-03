Bolsas de NY fecham em baixa, pressionadas por ações de energia

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira, 14, puxadas por uma forte queda nas ações de companhias ligadas ao setor de energia.

O índice Dow Jones fechou em queda 0,21%, aos 20.837,37 pontos; o S&P 500 recuou 0,34%, para 2.365,45 pontos; e o Nasdaq cedeu 0,32%, aos 5.856,82 pontos.

Investidores estão apreensivos de que um aumento na produção de petróleo nos Estados Unidos possa compensar os esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzir o excesso da oferta, o que fez com que os preços da commodity operassem em forte queda.

Nesta terça-feira, o petróleo continuou a recuar e puxou as ações de companhias de energia, segundo Kathy Jones, estrategista-chefe de renda fixa do Schwab Center for Financial Research. A Chesapeake caiu 1,69%; a Chevron recuou 1,82%; a ExxonMobil teve baixa de 0,53% e a ConocoPhillips cedeu 1,96%. "Com essa queda contínua, o investimento fixo de negócios e o crescimento econômico são afetados", disse Jones. Além disso, a queda nos preços do petróleo pode reduzir as expectativas de inflação.

O mercado também está atento à reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que teve início hoje. A decisão será divulgada amanhã, às 15h, com uma elevação nos juros em 0,25 ponto porcentual dada como certa. Segundo os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, há 93,0% de chance de alta na tarde desta quarta-feira.

"Todo mundo está aguardando agora essa reunião de política monetária", disse Jimmy Chang, estrategista-chefe de investimentos da Rockfeller & Co. Com muitos investidores tendo precificado as chances de uma alta nos juros esta semana, Chang disse que o mercado deve ficar mais atento aos comentários do Fed sobre o ritmo de aperto monetário por parte do BC americano. Fonte: Dow Jones Newswires

