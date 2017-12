Bolsas de NY fecham em baixa com realização de lucros

Os mercados acionários americanos fecharam em baixa nesta terça-feira, 19, em um movimento de realização de lucros após ganhos recentes motivados pela reforma tributária nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,15%, aos 24.754,75 pontos; o S&P 500 recuou 0,32%, aos 2.681,47 pontos; o Nasdaq perdeu 0,44%, aos 6.963,85 pontos. Com isso, os indicadores se afastaram levemente do nível recorde atingido na segunda-feira.

Após duas sessões consecutivas de fortes ganhos nos três principais índices acionários americanos, os investidores fizeram uma pausa nesta terça-feira, uma vez que a Câmara dos Representantes aprovou, por 227 votos a 203, o projeto final de reforma no sistema de impostos dos EUA. A perspectiva de aprovação do projeto fez com que as ações subissem outras vezes nas últimas sessões, com base no impulso que a medida pode dar nos resultados das empresas.

Nesta terça-feira, o setor de tecnologia liderou as perdas, após ter tido forte valorização nos últimos dias. O movimento de realização de lucros deu as cartas e a Apple fechou em baixa de 1,07%, a Netflix cedeu 1,78% e o Google caiu 0,55%.

"O mercado teve um dia de muito entusiasmo na segunda-feira", enquanto os investidores continuaram a ver a possibilidade de os republicanos completarem a passagem da reforma tributária pelo Congresso neste ano, disse o diretor de investimentos da Wilmington Trust, Tony Roth. Fonte: Dow Jones Newswires