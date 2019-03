Bolsas de NY fecham em baixa após relatório de empregos dos EUA e com petróleo

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 8, estendendo sua sequência de sessões negativas para cinco, após um relatório modesto de geração de vagas nos Estados Unidos em fevereiro e uma forte queda nas exportações da China. Os índices acionários reduziram perdas mais para o fim do dia, mas seguiram em território negativo, com o setor de energia sob pressão diante da baixa do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,09%, em 25.450,24 pontos, o Nasdaq teve baixa de 0,18%, a 7.408,14 pontos, e o S&P 500 caiu 0,21%, a 2.743,07 pontos. Na comparação semanal, o Dow Jones caiu 2,21%, o Nasdaq recuou 3,18% e o S&P 500, 2,16%.

A economia americana gerou 20 mil vagas em fevereiro, bem abaixo da previsão de 185 mil dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Por outro lado, a taxa de desemprego recuou a 4,0% em janeiro a 3,8% em fevereiro, enquanto o salário médio por hora subiu 0,40%, ante expectativa de alta de 0,30%. O dado reforçou a cautela de que a desaceleração econômica em outras partes do mundo possa começar a influenciar a economia do país.

Entre ações em foco, National Beverage recuou quase 15%, após a companhia divulgar balanço trimestral que desapontou as previsões. ConocoPhillips caiu 2,52% e Chevron teve baixa de 0,32%, no setor de energia, em dia de queda para o petróleo.

Mais para o fim do pregão, o avanço de papéis de concessionárias e do setor imobiliário ajudou o índice S&P 500 a reduzir perdas.

Agora, a menos que ocorra um grande avanço nos dados econômicos, gerentes de ativos projetam mais volatilidade nos mercados. Além disso, há expectativas por novidades no diálogo comercial entre EUA e China.