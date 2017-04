Bolsas de NY fecham em alta, puxadas por setores de energia e manufatureiro

Após ficarem de lado durante a sessão, as bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 4, embora sem movimentos expressivos. O avanço de papéis dos setores manufatureiro e de energia ajudou os índices a encerrarem em território positivo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,19%, em 20.689,24 pontos, o Nasdaq subiu 0,07%, para 5.898,61 pontos, e o S&P 500 ganhou 0,06%, a 2.360,16 pontos.

As ações vinham registrando grandes variações em sessões recentes, mas perderam fôlego. Alguns investidores e analistas atribuem as negociações mais calmas agora à relutância em fazer novas apostas antes de uma série de eventos importantes nesta semana, entre eles a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que será divulgada nesta quarta-feira, o relatório mensal de empregos dos EUA, que sai na sexta-feira. Além disso, na quinta-feira e na sexta-feira haverá uma reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o da China, Xi Jinping.

O gerente sênior de portfólio da Globalt, Thomas Martin, disse que os sinais de avanço nos cortes de impostos e nos gastos de infraestrutura dos EUA poderiam gerar outro rali nas ações, mas os índices de Wall Street devem ficar de lado até que existam novas informações.

As ações do setor de energia se saíram melhor nesta terça-feira, em dia positivo para o petróleo. Os papéis do setor industrial também puxaram os ganhos. United Technologies subiu 1% e Boeing teve alta de 1,2%. O setor financeiro, por outro lado, teve baixa de 0,2%, entre os papéis que integram o S&P 500. Fonte: Dow Jones Newswires

