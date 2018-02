Bolsas de NY fecham em alta pela segunda sessão seguida após turbulências

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta pela segunda sessão seguida, com a estabilização dos preços das commodities, num possível sinal de que o mau humor nos mercados tenha começado a se dissipar após duas semanas de tombos em Nova York.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,70%, aos 24.601,27 pontos; o S&P 500 subiu 1,39%, para 2.656,00 pontos; e o Nasdaq avançou 1,56%, encerrando aos 6.981,96 pontos.

Nesta segunda-feira os ganhos foram verificados em todos os setores do S&P 500, com uma alta constante dos índices, sem a volatilidade das últimas duas semanas. Isso deu a alguns investidores a esperança de que a turbulência tenha começado a se dissipar.

O Dow Jones quase apagou as perdas do ano, mas ainda está 7,6% abaixo da máxima em janeiro. Ainda assim, os investidores alertam que a tentativa do mercado de se recuperar pode ser testada na quarta-feira, quando o Departamento do Trabalho dos EUA deve divulgar dados de inflação.

Preocupações de um avanço maior que o esperado nos preços podem fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) acelere o ritmo de aperto monetário no país, o que tem impulsionado os juros dos títulos da dívida americana no ano.

Novas evidências de inflação podem pressionar ainda mais a demanda por esses títulos, bem como por ações, agitando os mercados novamente depois de um breve período de calmaria.

Hoje, as ações das companhias de energia avançaram, acompanhando a alta do petróleo negociado em Nova York. O setor de energia do S&P 500 ganhou 1,8%. A ExxonMobil viu seus papéis avançarem 0,84% e a Chevron ganhou 0,42%. (Com informações da Dow Jones Newswires)