Bolsas de NY fecham em alta, impulsionadas por setor de tecnologia

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta segunda-feira, 7, apoiados pelo setor de tecnologia e pelo setor financeiro.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,12%, aos 22.118,42 pontos; o S&P 500 avançou 0,16%, aos 2.480,91 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,51%, aos 6.383,77 pontos. Dow Jones e S&P 500 renovaram máximas históricas de fechamento, sendo o 35º recorde do Dow Jones.

Em dia de poucos indicadores e com a agenda política em Washington escassa devido às férias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os investidores continuaram apostando no setor de tecnologia, que lidera os ganhos entre os setores do S&P 500 neste ano. A Apple se destacou e fechou em alta de 1,55%; a Amazon.com teve expansão de 0,47% e o Facebook ganhou 1,39%.

Para Davod Schiegoleit, diretor-gerente do US Bank Private Wealth Management, "os balanços corporativos vêm mostrando alguns números muito bons ano a ano". Além disso, ele ressaltou que o relatório de empregos dos EUA de julho, divulgado na sexta-feira passada, "deu um tom sólido aos mercados de ações".

Nesta semana, Blue Apron e a Snap, controladora do Snapchat, que foram amplamente observadas durante suas ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) no início deste ano, divulgam seus resultados trimestrais na quinta-feira. Já grandes empresas varejistas, como Macy's, Nordstrom e JCPenney também deverão divulgar seus balanços trimestrais durante a semana.

Nesta segunda-feira, os papéis da Netflix subiram 0,59%, a US$ 181,33, depois que a companhia anunciou a compra da produtora de quadrinhos Millarworld, em sua primeira aquisição. Já a Walt Disney recuou 1,24%, na véspera da divulgação de seu balanço, sendo que o dono da Millarworld fazia histórias que eram usadas como enredo para filmes da Marvel, que pertence à Disney, como "Os Vingadores" e "Capitão América: Guerra Civil".

O maior declínio do índice Dow Jones foi a United Technologies, que recuou 2,44%, após o Wall Street Journal informar que a companhia pode adquirir a fornecedora aeroespacial Rockwell Collins, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires

