Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por companhias financeiras

Os mercados acionários americanos voltaram a renovar máximas históricas de fechamento nesta segunda-feira, 16, impulsionados por papéis do setor financeiro, que continuaram a reagir à perspectiva de nova alta nos juros neste ano, e por ações do setor de energia, que acompanharam a alta do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,37%, aos 22.957,02 pontos; o S&P 500 avançou 0,18%, aos 2.557,64 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,28%, aos 6.624,00 pontos.

Instituições financeiras fizeram os índices acionários dos Estados Unidos registrarem novos recordes nesta segunda-feira, abandonando parte das perdas do fim da semana passada e passando a avançar baseadas na perspectiva de alta nos juros em dezembro. De acordo com os contratos futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, a possibilidade de um novo aperto monetário ainda este ano está em 93,1%.

Companhias financeiras tendem a se beneficiar com a perspectiva de alta de juros. O J. P. Morgan subiu 2,07% e o Goldman Sachs viu seus papeis avançarem 1,63%.

O setor de energia também encerrou no azul, registrando uma alta de 0,22% no S&P 500, impulsionado pelo avanço dos contratos de petróleo. A commodity subiu nesta segunda em meio a tensões no Oriente Médio.

Forças do iraquianas afirmam ter tomado o controle de áreas da província disputada de Kirkuk, rica em petróleo, no nordeste do país. Segundo o governo iraquiano, diversos campos de petróleo foram recuperados na região semiautônoma do Curdistão, assim como o controle do aeroporto.

Na Nymex, em Nova York, o petróleo WTI para novembro fechou em alta de US$ 0,42 (+0,82%), a US$ 51,87 por barril. Já o Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, fechou em alta de US$ 0,65 (+1,14%), a US$ 57,82 por barril. Como resultado, os papéis da ExxonMobil subiram 0,49% e os da Chevron subiram 0,81%.