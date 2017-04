Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por balanços e plano fiscal

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, 20, impulsionadas pelos papéis dos setores industrial e financeiro, que aceleraram os ganhos após o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, dizer que planeja lançar sua proposta de reforma tributária "muito em breve". Ele também prometeu que uma revisão abrangente do código tributário será feita.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,85%, aos 20.578,71 pontos; o S&P 500 subiu 0,76%, para 2.355,84 pontos; e o Nasdaq avançou 0,92%, encerrando aos 5.919,78 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,61%; o S&P 500 ganhou 1,15% e o Nasdaq avançou 1,92%.

"Os comentários de Mnuchin foram a cereja do bolo hoje", disse R. J. Grant, da KBW, acrescentando que os balanços sólidos desta quinta-feira também deram apoio às ações durante toda a sessão.

A American Express disparou 6% após divulgar um queda do lucro menor do que se esperava. As ações do Citizens Financial Group, que registrou um recorde nos ganhos do primeiro trimestre, subiram 3%.

As ações do setor industrial subiram 1,3% no S&P 500, conduzidas pelo ganho de 5,8% da CSX, após a companhia superar as estimativas do Wall Street Journal no balanço de ontem.

Alguns traders temem que o mercado acionário esteja vulnerável a uma reversão. Desapontamentos com a proposta fiscal, seja na forma de atrasos na legislação ou de cortes de impostos menores que o esperado, podem levar a uma onda de venda das ações, de acordo com Eric Aanes, presidente da Titus Wealth Management. Fonte: Dow Jones Newswires

