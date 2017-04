Bolsas de NY fecham em alta, impulsionadas pelo setor de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 27, embora alguns dos índices acionários tenham ficado perto da estabilidade. O avanço do setor de tecnologia compensou os recuos no setor de energia, em dia de queda do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,03%, em 20.981,33 pontos, o Nasdaq avançou 0,39%, a 6.048,94 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,06%, para 2.388,77 pontos.

As ações têm mantido viés positivo nas últimas sessões, impulsionadas por balanços do setor corporativo que mostram um quadro mais positivo para as companhias dos EUA.

A expectativa de corte de impostos no governo de Donald Trump nos EUA ajudou os índices acionários após a eleição, mas muitos investidores dizem agora que os ganhos no mercado acionário devem ser movidos pelos balanços, não por apostas políticas.

"No fim das contas, o mercado reage sempre a balanço e ao crescimento", disse JJ Kinahan, estrategista-chefe de mercado da TD Ameritrade.

Entre os destaques de hoje, as ações do setor de tecnologia que integram o S&P 500 tiveram alta de 0,6%. O papel da Comcast avançou 2,1%, após a companhia registrar crescimento da receita e do lucro acima da previsão dos analistas. As ações Classe A da Under Armour, por sua vez, subiram 9,9%, após um balanço que superou as expectativas.

Já o papel da Southwest Airlines caiu 2,1%, após a companhia informar que os custos crescentes superaram seu crescimento de receita no trimestre passado.

Os papéis do setor de energia recuaram diante da fraqueza do petróleo. Essas ações recuaram 1,1% entre os integrantes do setor presentes no índice S&P 500. Fonte: Dow Jones Newswires

