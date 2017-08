Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas pelo payroll

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, 4, com o Dow Jones registrando seu 34º fechamento recorde no ano, impulsionadas por números sólidos do relatório de emprego do país.

O Dow Jones fechou na máxima, em alta de 0,30%, aos 22.092,81 pontos; o S&P 500 subiu 0,19%, para 2.476,83 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,18%, encerrando aos 6.351,56 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 1,20%; o S&P ganhou 0,19% e o Nasdaq perdeu 0,36%.

As bolsas americanas têm registrado vários recordes na segunda metade do ano, impulsionadas por balanços corporativos que mostraram a solidez da indústria e uma perspectiva econômica global mais favorável. Ganhos de multinacionais que reportaram resultados trimestrais sólidos - incluindo a Apple e a Boeing - ajudaram a empurrar o Dow Jones para acima da marca psicológica dos 22 mil pontos na quarta-feira.

Além disso, a economia norte-americana gerou 209 mil postos de trabalho no mês passado, resultado que superou a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam criação de 180 mil empregos.

O salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado ficou em US$ 26,36 em julho, alta de US$ 0,09 (ou 0,34%) ante o mês anterior. A projeção do mercado era de ganho ligeiramente menor, de 0,3%. Na comparação anual, os salários cresceram 2,5% em julho.

Sinais contínuos da força no mercado de trabalho é um bom presságio para o mercado acionário e mantêm o Fed no caminho de elevar os juros mais uma vez neste ano, de acordo com analistas.

Os futuros dos fed-funds, usados por investidores para fazerem apostas sobre a perspectiva de juros nos EUA, mostrou nesta tarde uma chance de cerca de 50% de o Fed aumentar os juros neste ano, de acordo com dados do CME Group. (Com informações do Dow Jones Newswires)

