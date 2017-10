Bolsas de NY fecham em alta em meio a dados positivos nos EUA

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, 13, apoiadas por dados positivos das vendas no varejo e do sentimento dos consumidores americanos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,13%, aos 22.871,72 pontos; o S&P 500 subiu 0,09%, para 2.553,17 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,22%, encerrando aos 6.605,80 pontos. Os três índices fecharam muito próximos das máximas históricas. Na semana, o Dow Jones subiu 0,43%; o S&P 500 ganhou 0,15% e o Nasdaq avançou 0,24%. As bolsas de Nova York registraram o quinto avanço semanal seguido.

Mais cedo, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo cresceram 1,6% em setembro ante agosto, após ajustes sazonais. Além disso, o sentimento do consumidor americana avançou para o maior nível desde 2004.

O setor de tecnologia foi o que apresentou o melhor desempenho em Nova York, seguido por Materials e consumo.

Entre as empresas com desempenho positivo estão Apple (0,63%), American Express (1,36%), Catterpillar (0,55%) e Cisco Systems (0,63%).

No terreno negativo estão Boeing (-0,45%), General Electric (-0,30%) e Johnson & Johnson (-0,29%).

