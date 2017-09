Bolsas de NY fecham em alta e renovam máximas históricas, com Fed no radar

Os mercados acionários americanos renovaram máximas históricas nesta terça-feira, 19, apesar de negociações relativamente silenciosas, à medida que os investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O índice Dow Jones subiu 0,18%, aos 22.370,80 pontos; o S&P 500 avançou 0,11%, aos 2.506,65 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,10%, aos 6.461,32 pontos.

Os investidores não quiseram fazer apostas muito fortes antes da decisão de política monetária do Fed. O banco central deve manter as taxas de juros dos Estados Unidos inalteradas nesta quarta-feira, 20, mas deve anunciar quando irá começar a reduzir o seu balanço patrimonial de US$ 4,5 trilhões. "É um mercado realmente silencioso. Os investidores estão em modo de espera antes do Fed", afirmou o gerente de portfólio sênior da Alpine Global Management, Bret Chesney.

O setor de telecomunicações liderou os ganhos no S&P 500, com a Verizon subindo 2,60% e a AT&T avançando 2,11%. O movimento ocorreu depois que a rede de TV CNBC informou que a T-Mobile e a Sprint conversaram ativamente sobre uma fusão. As duas ganharam, respectivamente, 6,8% e 5,9%. Instituições financeiras também colaboraram para o movimento altista à espera do Fed: o J.P.Morgan teve expansão de 1,10% e o Wells Fargo subiu 1,23%.

Já os papéis de companhias ligadas ao setor de saúde terminaram o dia em baixa, tendo no radar um novo projeto de senadores republicanos para revogar e substituir o Obamacare. A proposta apresentada por Bill Cassidy e Lindsey Graham foi apresentada em 13 de setembro e parece estar ganhando impulso no partido. O fundo de índice (ETF) iShares U.S. Healthcare Providers (IHF) esteve entre os funds de pior desempenho, caindo 2,31%. Já o First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) apresentou queda de 1,24%. Fonte: Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários