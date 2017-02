Bolsas de NY fecham em alta e registram recordes de fechamento

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, 10, marcando a terceira semana consecutiva de ganhos do S&P 500, com os três principais índices de nova York registrando recorde de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,48%%, aos 20.269,37 pontos; o S&P 500 avançou 0,36%, para 2.316,10 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,33% e encerrou aos 5.734,13 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,99%, o S&P 500 ganhou 0,81% e o Nasdaq avançou 1,19%.

Entre os setores que apresentaram ganhos, as ações bancárias avançaram para o terreno positivo à tarde, depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), anunciou que Daniel Tarullo deve renunciar em abril, aumentando a perspectiva de recuo da regulamentação do setor. Como resultado, o Goldman Sachs viu seus papéis avançarem 0,48% e o Citi Group subiu 0,65%.

As bolsas já abriram em alta hoje, um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que seu objetivo para a redução de impostos às empresas está adiantado. Ele planeja enviar ao Congresso um amplo de reforma fiscal até o final do mês.

"A política está exercendo um papel muito maior no dia-a-dia do mercado", disse Brian Nick, estrategista da TIAA Investments. "Não é a euforia que tivemos desde a eleição, mas até que tenhamos algo mais concreto acontecendo em termos de política fiscal, os investidores estão otimistas sobre o futuro".

Balanços corporativos também ajudaram as bolsas a fecharem no azul. As ações da Sears dispararam 25,63% após a varejista definir um plano para reestruturar seus negócios e reduzir gastos.

Já a Activision Blizzard subiu 18,88% após reportar um aumento de 49% nas receitas, registrando um recorde trimestral.

Até agora, cerca de 360 companhias do S&P 500 já divulgaram seus resultados. Os ganhos do quarto trimestre estão a caminho de crescer 4,9% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com a FactSet. No final do ano passado, especialistas esperavam aumento de 3,2% nos ganhos do período. (Com informações da Dow Jones)

