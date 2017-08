Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones registra novo recorde

As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram em alta nesta terça-feira, 1, com o Dow Jones registrando novo recorde de fechamento, em um dia em que o setor de tecnologia apresentou os melhores resultados.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,33%, aos 21.963,92 pontos; o S&P 500 subiu 0,24%, para 2.476,35 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,23%, encerrando aos 6.362,94 pontos.

As ações de tecnologia avançaram em meio a divulgação de balanços sólidos. No geral, as empresas do setor reportaram uma taxa agregada de crescimento de 14% nos ganhos do segundo trimestre. Essa é a taxa mais alta entre todos os setores, excluindo energia, que, no mesmo período de ano passado, observou um trimestre de preços baixos de commodities, de acordo com dados da Thompson Reuters.

Hoje o setor de energia do S&P 500 teve performance fraca, avançando apenas 0,06%. A queda dos preços do petróleo em Nova York e em Londres pesaram sobre os papéis dessas empresas.

Fortes vendas de sensores de imagens para câmeras em iPhones e outros smartphones impulsionaram os ganhos da Sony no terceiro trimestre fiscal.

Além disso, a Apple divulgou seus esperados resultados. Após o fechamento dos mercados, a gigante de tecnologia reportou um lucro de US$ 8,72 bilhões no terceiro trimestre fiscal. O resultado veio 11,9% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, impulsionado por uma melhora das vendas de smartphones.

Hoje, as ações da Apple fecharam em alta de 0,89%, mas nas negociações after hours em Nova York, os papéis da empresa disparavam 6,18% às 18h24 do horário de Brasília. (Com informações da Dow Jones Newswires)

