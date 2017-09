Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones e S&P registram novos recordes

As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, 18, com os índices Dow Jones e S&P 500 renovando recordes de fechamento, impulsionadas pela bom desempenho do setor financeiro.

Os índices operaram numa faixa estreita. Com os balanços do terceiro trimestre ainda fora de vista, e muitos possíveis riscos - incluindo uma potencial proposta tributária dos republicanos e uma reunião do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) - no horizonte, há poucas razões para que os investidores façam grandes movimentos, dizem analistas.

Ainda assim, as ações ainda devem continuar avançando, enquanto os dados sugerirem que o crescimento da economia americana permanece sólido, de acordo com especialistas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,28%, aos 22.33,35 pontos, na sétima sessão seguida de ganhos; o S&P 500 subiu 0,15%, para 2.503,87 pontos; e o Nasdaq avançou 0,10%, para 6.454,87 pontos.

As ações de companhias financeiras aumentaram junto com os juros dos Treasuries hoje. Juros maiores tendem a beneficiar os bancos, impulsionando suas margens de juros líquidos, um indicador importante da lucratividade dos empréstimos. O J.P. Morgan viu seus papéis avançarem 1,42% e o Goldman Sachs ganhou 1,03%.

Outros setores que tendem a se prejudicar com o aumento de juros recuaram. O setor de serviços básicos, por exemplo, caiu 1% no S&P 500 hoje. Espera-se que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas no final da semana e comece a diminuir neste ano seu balanço patrimonial.

Enquanto uma série de dados da inflação tornou vários investidores céticos quanto a um possível aumento de juros pelo Fed, dados divulgados na última quinta-feira, mostraram uma recuperação da inflação aos consumidores, fazendo alguns repensarem suas apostas. Fonte: Dow Jones Newswires

