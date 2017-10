Bolsas de NY fecham em alta com forte avanço do setor de consumo

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta terça-feira, 10, com destaque para o setor de consumo, enquanto papéis de gigantes de tecnologia operaram no vermelho durante quase todo o pregão, em um movimento de realização de lucros.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,31%, aos 22.830,68 pontos, renovando máxima histórica de fechamento; o S&P 500 avançou 0,23%, aos 2.550,64 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,11%, aos 6.587,25 pontos.

Nesta terça-feira, a Walmart anunciou um programa de US$ 20 bilhões em recompra de ações que substitui o já existente e deve ser utilizado ao longo de um período de dois anos. Além disso, a companhia reafirmou sua perspectiva de lucro ajustado por ação para o atual ano fiscal de entre US$ 4,30 e US$ 4,40 e disse esperar crescimento nesse lucro ajustado por ação de cerca de 5% no próximo ano fiscal.

Com isso, os papéis da Walmart saltaram 4,48%, impulsionando outras ações do setor de consumo: a Costco Wholesale subiu 1,46% e a Hormel Foods ganhou 1,60%. "O segmento de bens de consumo está completamente atrasado neste ano, em especial no último trimestre", afirmou o diretor de estratégia da Conning, Don Townswick, acrescentando que espera que o segmento publique ganhos expressivos no quarto trimestre. O setor, que perdeu cerca de 2% no último trimestre, avançou 0,99% nesta terça-feira.

Já as companhias de tecnologia adotaram outro rumo. Em um movimento de realização de lucros, após os ganhos da última semana e de ontem, o Facebook caiu 0,53%, o Twitter cedeu 1,47% e a Netflix perdeu 0,91%.

Os ganhos do Walmart e de algumas instituições financeiras, como J.P.Morgan (+0,75%) e Wells Fargo (+0,85%), fizeram com que os índices acionários voltassem a subir, com o Dow Jones renovando máxima histórica. O movimento ocorre antes do início da temporada de balanços, que começa nesta quarta-feira, 11, com a BlackRock, enquanto bancos divulgam seus resultados trimestrais a partir da quinta-feira, 12. Fonte: Dow Jones Newswires

