Bolsas de NY fecham em alta com expectativa de reforma tributária nos EUA

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta terça-feira, 31, com renovação de expectativas em torno da reforma tributária dos Estados Unidos, após comentários do presidente americano, Donald Trump.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,12%, aos 23.377,24 pontos; o S&P 500 avançou 0,09%, aos 2.575,26 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,43%, aos 6.727,67 pontos.

Nesta terça-feira, Trump procurou acabar com rumores, que circularam no dia anterior nos mercados, de que os deputados republicanos não estariam planejando implementar um corte no imposto corporativo imediato dos atuais 35% para 20%. A informação era de que a redução aconteceria gradualmente, com cortes de três pontos porcentuais a cada ano, chegando aos 20% somente em 2022. No entanto, de acordo com o presidente, a reforma irá ocorrer de uma só vez e será promulgada "até o Natal".

O cenário otimista deu apoio para as bolsas de Nova York, com o setor de tecnologia novamente em destaque, devido à alta de 1,39% da Apple, cujas ações, a US$ 169,04, atingiram máxima histórica. O avanço da companhia se deu após críticas favoráveis ao iPhone X, que afirmaram que o smartphone é um exemplo de onde a tecnologia está se dirigindo. De acordo com a FactSet, o valor de mercado da Apple atingiu US$ 872,1 bilhões, antes da divulgação do resultado corporativo da companhia referente ao período entre julho e setembro.

Os agentes também monitoraram os depoimentos de membros do alto escalão das empresas Facebook, Google e Twitter à Comissão Judiciária do Senado americano a respeito da suposta influência russa nas redes sociais durante as eleições de 2016. No fim do pregão, as bolsas diminuíram os ganhos após um ataque a tiros em Nova York, mas isso não impediu o encerramento no território positivo. Fonte: Dow Jones Newswires