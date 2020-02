Bolsas de NY fecham em alta com corte de tarifas pela China, Trump e payroll

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 6, renovando recordes de fechamento, impulsionadas pela decisão do governo da China de cortar pela metade tarifas sobre importados dos Estados Unidos, segundo o acordo comercial "fase 1" fechado entre os países. Com as notícias sobre o surto de coronavírus que, embora ainda preocupe pelo aumento de mortes, teve o primeiro dia com casos de contágio diminuindo na China, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O mercado também reagiu positivamente ao discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre sua absolvição no processo de impeachment do Senado. Há ainda uma expectativa positiva para o número de criação de vagas de emprego (payroll) nos EUA, segundo apurou o Projeções Broadcast que será divulgado amanhã.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30% a 29.379,77, o Nasdaq avançou 0,67%, a 9.572,15 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,33%, a 3.345,78 pontos. As altas foram puxadas pelos setores de comunicação, que subiu 1,14%, e tecnologia, que avançou 0,88%.

Os investidores acompanharam de perto resultados corporativos. Destaque para as ações do Twitter, que hoje tiveram valorização de 15,03%, após divulgação de balanço da empresa que aumentou a receita bem acima do esperado pelos analistas consultados pela Factset. As ações da AT&T apresentaram elevação de 1,67%, após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovar a compra da produtora de conteúdo Warner Media pela operadora AT&T, bem próximo ao fechamento do mercado.

As bolsas de Nova York iniciaram o dia em território positivo e o apetite por risco foi apoiado nos cortes que o governo chinês fez nas tarifas sobre US$ 75 bilhões em produtos americanos importados. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, sinalizou que pode haver mais cortes de tarifas sobre produtos chineses.

Os índices aceleraram alta durante o discurso de Donald Trump, um dia após ter sido absolvido no impeachment votado no Senado. Trump zombou da confusão nas prévias democratas em Iowa, se disse que o partido adversário inventou provas contra ele.

No setor corporativo dos EUA, a Boeing informou hoje que encontrou um novo problema com as mudanças que está fazendo para software no 737 Max, no entanto, a empresa disse que o problema não atrasará mais o retorno da aeronave ao mercado. As ações da Boeing fecharam em alta de 3,60%.