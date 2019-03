Bolsas de NY fecham em alta apoiadas por empresas de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em forte alta nesta segunda-feira, 11, apoiadas pelas ações das empresas de tecnologia, aliviando a pressão causada pela queda das ações da Boeing após a segunda queda em seis meses de uma aeronave 737 Max 8, produzida pela companhia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,79%, em 25.650,88 pontos, o Nasdaq avançou 2,02%, a 7.558,06 pontos, e o S&P 500 subiu 1,47%, a 2.783,30 pontos.

As ações da Boeing caíram 5,3% após o acidente aéreo envolvendo uma aeronave 737 Max 8, fabricada pela empresa, operada pela companhia aérea Ethiopian Airlines, da Etiópia. Não houve sobreviventes entre as 157 pessoas a bordo. Na mínima do dia, a Boeing chegou a perder 13%, subtraindo 152,77 pontos do índice Dow Jones.

O acidente ocorre poucos meses após outro avião do mesmo modelo ter caído na Indonésia, matando 189 pessoas. A fabricante de aeronaves divulgou um comunicado no qual expressa suas condolências às famílias das vítimas e garante que colaborará com as investigações sobre o acidente.

Entre os indicadores econômicos que colaboraram com as altas de hoje, as vendas no varejo subiram 0,2% em janeiro, acima do esperado, bem como os estoques das empresas, que subiram 0,6% em dezembro de acordo com o Departamento do Comércio.

As ações que melhor se desempenharam hoje nas bolsas americanas foram as tecnológicas. A Tesla subiu 2,4% após a fabricante de carros elétricos ter dito que vai cortar o preço dos carros em 6%. A Apple, por sua vez, subiu 3,5% após analistas do Bank of America passarem a recomendar a compra da ação, enquanto Nvidia subiu 7% após a fabricante de chips ter fechado acordo para comprar a israelense Mellanox Technologies, por US$ 6,9 bilhões.