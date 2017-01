Bolsas de NY caem pressionadas pelo mau desempenho do setor financeiro

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta quinta-feira, 12, em meio a uma onda de vendas de ações de companhias que haviam se beneficiado da vitória do presidente eleito, como as do setor financeiro. O movimento acontece um dia após o republicano frustrar os investidores em sua primeira coletiva do ano, ao não abordar suas políticas econômicas.

Analistas dizem que a falta de clareza sobre as políticas de Trump em seu discurso desapontaram alguns investidores que queriam detalhes sobre seus planos de cortar impostos, aumentar os gastos fiscais e reduzir a regulamentação de certos setores.

A maioria dos índices avançaram desde a vitória de Trump, com os investidores apostando que a nova administração buscaria políticas para impulsionar os resultados corporativos e o crescimento econômico.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,32%, aos 19.891,00 pontos; o S&P 500 recuou 0,21%, para 2.270,44 pontos e o Nasdaq perdeu 0,29%, encerrando aos 5.547,49 pontos. Entre as empresas que apresentaram os piores desempenhos estão os bancos Goldman Sachs (0,82%), JP Morgan (0,96%) e Bank of America (0,65%).

Grandes credores americanos, incluindo o JP Morgan, o Bank of America e o Wells Fargo vão divulgar resultados amanhã. O mercado de opções sugere o fim iminente de um rali que fez o índice bancário do Nasdaq disparar cerca de 23% desde a eleição presidencial.

Desde dezembro, os investidores aumentaram o número de opções otimistas nas ações financeiras num ritmo mais acelerado que o dos contratos pessimistas, revertendo uma tendência observada nas semanas que se seguiram à eleição. Vários analistas disseram que as estimativas para os resultados dos bancos são as maiores em vários trimestres, o que aumenta a possibilidade de frustração. Ainda assim, a maioria dos analistas espera que as companhias americanas reportem ganhos nos balanços do quarto trimestre.

"Se a economia global e americana estiverem melhorando, poderemos ver surpresas animadoras nos balanços", disse Willie Delwiche, estrategista da Robert W. Baird & Co. (Com informações da Dow Jones Newswires)

