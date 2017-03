Bolsas de NY caem e têm pior desempenho diário do ano com medidas de Trump

As bolsas de Nova York registraram o seu pior desempenho diário do ano nesta terça-feira, 21, com os investidores apreensivos quanto à aprovação das medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso.

O índice Dow Jones fechou em queda de 1,14%, aos 20.668,01 pontos; o S&P 500 recuou 1,24%, para 2.344,02 pontos; e o Nasdaq baixou 1,82%, a 5.793,83 pontos. Foi o pior desempenho diário do ano, com o Dow Jones registrando sua pior performance desde setembro e os demais índices, desde outubro.

No início do pregão, os mercados acionários americanos avançavam, mas abandonaram as perdas, puxados, principalmente, por ações de companhias ligadas ao setor financeiro. Desde o período após as eleições, ações de determinadas empresas avançaram, impulsionadas por expectativas dos analistas de medidas fiscais e tributárias do presidente Donald Trump.

Alguns investidores acreditam que reformas prometidas pelo bilionário durante a campanha não ocorram ainda este ano. Nos últimos dias, Trump e os líderes republicanos da Câmara dos Representantes têm lutado para aprovar o plano do partido da área de saúde, cuja votação ocorrerá na próxima quinta-feira. Alguns setores do Partido Republicano já se posicionaram contra o projeto, que foi elaborado para revogar e substituir o Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare.

"O mercado está nervoso de que, se o projeto de lei de saúde não for aprovado - e, agora, parece que não será -, não se sabe o que será das outras políticas", disse o diretor de negociação de ações da Wedbush Securities, Ian Winer. "Os investidores aguardam por sinalizações da reforma tributária. Se não aprovarem o programa de saúde, a reforma tributária pode não acontecer."

Nesta terça-feira, o Goldman Sachs caiu 3,77%; o Citigroup recuou 2,60%; o JPMorgan baixou 2,93%; o Morgan Stanley se desvalorizou 4,33%; e o Bank of America perdeu 5,81%. Fonte: Dow Jones Newswires

