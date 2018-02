Bolsas de NY caem, com cautela antes da ata do Fed e realização de lucros

Os principais índices das bolsas de Nova York encerraram o pregão desta terça-feira, 20, em queda, pressionados por um movimento de cautela na véspera da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), pela realização de lucros recentes e por balanços que decepcionaram os investidores.

O índice Dow Jones caiu 254,63 pontos (-1,01%), para 24.964,75 pontos. O Nasdaq recuou 5,16 pontos (-0,07%), para 7.234,31 pontos. O S&P 500 cedeu 15,96 pontos (-0,58%), para 2.716,26 pontos.

Tanto o S&P como o Dow Jones registraram perdas após seis dias consecutivos de ganho, enquanto os três indicadores observaram seu maior ganho porcentual semanal em anos, na semana passada. Isso sugere que esta terça foi um dia de realização de lucros para muitos investidores.

Além disso, a gigante do varejo Walmart viu seus papéis despencarem 10,18% após apresentar resultados trimestrais decepcionantes. Essa é a pior queda porcentual das ações da rede de supermercados em anos, o que pesou tanto no Dow Jones quanto no S&P.

As perdas em Wall Street foram amplas nesta terça, com 10 dos 11 setores do S&P 500 encerrando em queda. O único setor que verificou ganhos foi o de tecnologia, subindo apenas 0,3%.

Os participantes do mercado continuam a observar a alta do dólar e o aumento dos juros dos títulos da dívida americana. A alta desses ativos pode pesar no mercado acionário, tornando as ações menos atrativas nos níveis atuais, mesmo que as condições macroeconômicas e os balanços corporativos estejam sendo vistos como sólidos. (Com informações da Dow Jones Newswires)