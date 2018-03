Bolsas de NY avançam e Nasdaq registra fechamento recorde

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta consistente nesta sexta-feira, 9, após dados positivos do mercado de trabalho no país atenuarem as preocupações dos investidores que a inflação está avançando muito rapidamente. Como resultado, o Nasdaq registrou fechamento recorde.

Esses temores com a inflação, que agitaram os mercados nas últimas semanas e contribuíram para o aumento da volatilidade, diminuíram após dados do Departamento do Trabalho mostrarem que o crescimento dos salários desacelerou em fevereiro, enquanto isso, a alta de janeiro foi revisada para baixo.

Os EUA criaram 313 mil empregos em fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais . O resultado, o melhor desde julho de 2016, veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 205 mil vagas.

Números revisados mostraram que a economia americana gerou 239 mil postos de trabalho em janeiro e 175 mil em dezembro, resultando num ganho líquido de 54 mil no período.

Já o salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,15% no mês passado ante janeiro, ou US$ 0,04, para US$ 26,75 por hora. O dado, porém, veio abaixo da previsão de ganho de 0,20%. Na comparação anual, o aumento foi de 2,6%.

Para investidores, o crescimento mais lento dos salários é um sinal de que a inflação está avançando num ritmo mais alinhado com o pensamento do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e não deve obrigar o banco a acelerar o ritmo de aperto monetário neste ano.

"Foi um bom relatório para as bolsas porque mantém o Fed num ritmo mais moderado de aperto em 2018", disse Matthew Miskin, estrategista da John Hancock Investments.

Hoje, todos os setores do S&P 500 fecharam em alta, exceto o de telecomunicações. A American Express subiu 2,55%; a Apple ganhou 1,72% e a Boeing ganhou 1,66%. No terreno negativo, a AT&T viu seus papéis recuarem 0,16%.

O Dow Jones fechou em alta de 1,77%, aos 25.335,74 pontos; o S&P 500 fechou na máxima e subiu 1,74%, para 2.786,57 pontos; e o Nasdaq também encerrou na máxima, em alta de 1,79%, para 7.580,81 pontos.